Arrestato dopo la folle fuga in auto 

Da piazza Medaglia Miracolosa, a San Michele, fino al centro di Sestu. Circa dieci minuti di fuga in auto a tutta velocità, con sirene spiegate al seguito, dopo aver ignorato l’alt imposto dai Falchi della Polizia. Si è concluso con l’arresto del giovane conducente e la denuncia del passeggero minorenne l’inseguimento che nella tarda mattinata di ieri ha impegnato gli agenti della Squadra Mobile, le Volanti e la Polizia Stradale.

A finire in manette, con l’accusa di non essersi fermato al controllo dei poliziotti creando pericolo, è stato Tommaso Raffaele Pirroni, ventenne di Capoterra, sorpreso alla guida dell’auto – un mezzo noleggiato – privo di patente. Per il giovane, assistito dall’avvocata Federica Sanna, il pubblico ministero Andrea Chelo ha disposto l’arresto: ha trascorso la notte ai domiciliari e oggi verrà processato per direttissima. Il ragazzo di 15 anni che viaggiava con lui è stato segnalato alla Procura per i minorenni.

Il fermo

I Falchi si trovavano a San Michele impegnati in un’altra attività quando hanno notato un’auto procedere con alcune manovre ritenute sospette. Da qui la decisione degli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, di sottoporre il veicolo a un controllo, intimando l’alt al conducente. Il ventenne, anziché fermarsi, ha accelerato dando il via a una fuga spericolata, che si è sviluppata lungo le principali strade di collegamento tra Cagliari e l’hinterland, attraversando viale Elmas e viale Monastir fino a raggiungere Sestu.

La fuga

L’inseguimento, che avrebbe potuto mettere in pericolo gli altri automobilisti, si è concluso nel centro abitato. I due giovani hanno abbandonato il veicolo, lasciandolo acceso, e hanno tentato di proseguire la fuga a piedi, separandosi nel tentativo di depistare gli agenti. Nel frattempo erano arrivate sul posto anche alcune Volanti e la Polizia Stradale, che ha contribuito in modo decisivo a bloccare il ventenne. Poco dopo è stato rintracciato anche il minorenne.L’auto utilizzata per la fuga era stata noleggiata. Su questo aspetto sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire le modalità con cui il mezzo sia stato affidato a un conducente privo di patente e per chiarire ogni ulteriore dettaglio della vicenda. Nonostante l’inseguimento ad alta velocità e il traffico lungo il percorso, l’intervento degli agenti si è concluso senza incidenti, né conseguenze per automobilisti, motociclisti o pedoni incrociati durante la fuga.

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