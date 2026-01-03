VaiOnline
Olbia.
03 gennaio 2026 alle 01:00

Arena per i concerti, l’appello di Mengoni 

«Ma la vogliamo fare una raccolta firme per rendere agibile uno stadio, vogliamo aprire un palazzetto per i concerti, sindaco?». Dal palco allestito sul Molo 1 bis dell'Isola bianca per la notte di San Silvestro, Marco Mengoni lancia una proposta al primo cittadino, Settimo Nizzi. Galeotta la pioggia incessante nella notte più lunga dell'anno che si è abbattuta sui circa ventimila spettatori, la manifestazione di Capodanno porta alla ribalta la questione degli spazi per i grandi eventi. Il sindaco è consapevole che «Olbia merita il grande palco: ci stiamo pensando seriamente da un pò», ha detto Nizzi, archiviato il successo del Capodanno che ha trasformato il porto in una grande arena.

Spazi

Il molo che ha debuttato con il Jova beach party nel 2019 ha retto (egregiamente) anche il grande palco piazzato per salutare il 2026, ma l'ultima risposta dell'amministrazione comunale a un'area adeguata (ancora all'aperto) a ospitare i grandi nomi della musica è l'Arena Sound Park. A inaugurarla sarà di nuovo un Jova Party, il 7 agosto: già effettuati alcuni sopralluoghi, i 33 ettari del (dismesso) Parco fluviale del Padrongianus sono idonei a ospitare fino a 50mila presenze. Un record di capienza in città che, finora, ha utilizzato i 13 mila metri quadri dell'Olbia Arena per far cantare trentamila persone, ancora sufficiente per ospitare il live di Vasco Rossi a giugno, il Red Valley Festival e lo spettacolo Notre Dame de Paris ad agosto. Intanto, qualche giorno fa è stato aperto il cantiere per realizzare una struttura polifunzionale di ultima generazione, insonorizzata con una doppia tribuna e un piano rialzato per adattarla a palcoscenico, con 2.500 posti a sedere.

Il Lebonski park

Di tendenza e sostenibili le iniziative di riqualificare aree depresse per ricavarne arene, anche ad Arzachena, il Capodanno con Achille Lauro (e Salmo, ospite a sorpresa nel backstage) è stato lo spunto per rilanciare il nuovo progetto dell'amministrazione guidata da Roberto Ragnedda: conquistato uno spazio nel panorama dei grandi eventi, il Comune, qualche mese fa, ne ha individuato uno, l'ex galoppatoio Monte Aguisi, che diventerà il Lebonski Park, un gigantesco parco divertimenti al ritmo della formula sperimentata da Salmo a Fiera Milano Live, aperto per tutto il mese di luglio, con la sfida di portare il Comune della Costa Smeralda al centro della scena estiva musicale.

