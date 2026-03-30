«Aree verdi negli spazi abbandonati» 

Il terreno adiacente la chiesa di San Sebastiano e il suo oratorio, tra via Ignazio Serra e via Giovanni della Casa, è in stato di abbandono: prato incolto, zero illuminazione pubblica e i due campi sportivi un tempo gestiti dalla Sigma (ora comunali) alla mercé dei vandali. Si salva l’area fitness appartenente alla chiesa. C’è però un progetto per la riqualificazione, perché venga usato dai cittadini. È del comitato San Sebastiano: nato nel 2024, conta circa 230 soci e organizza anche corsi di teatro, bricolage, eventi culturali e feste. «Chiediamo che i campetti siano riqualificati», dicono Emanuele Fuccella e Betty Vadilonga, presidente e vicepresidente, «uno per il basket e l’altro per le bocce. Inoltre, nel progetto sollecitiamo la creazione di un’area verde (incluso il tratto di via della Casa) con alberi, adeguata illuminazione, telecamere, camminamenti senza barriere architettoniche, panchine, giochi per bambini e attività per ogni età. Il Comune si è detto disponibile e ha da subito sposato queste proposte». C’è anche il supporto della parrocchia, «che collabora al progetto e ha messo a disposizione l’oratorio come sede per le nostre riunioni e uno spazio dove abbiamo allestito una piccola biblioteca», aggiungono, invitando gli abitanti della zona a dare il proprio sostegno: «Il comitato è l’unico referente del progetto».

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