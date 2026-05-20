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21 maggio 2026 alle 00:17

Area investe sulla manutenzione degli alloggi 

Sestu: «Cantieri già finanziati e avviati a Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco» 

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Emergenza casa: Area dà il via a un imponente piano di manutenzione straordinaria per tutta la Regione e circa un quinto dei fondi andrà al Sulcis Iglesiente. Lo ha spiegato ieri il manager Matteo Sestu nel corso di un incontro convocato nel giorno in cui a Carbonia, in via Dalmazia, si è dato il via a un imponente piano di rinascita per 92 alloggi popolari per oltre 6 milioni di euro.

Il piano

Per il progetto denominato “RinnovArea” sono ci sono a disposizione 300 milioni di euro di euro. «Per circa 200 milioni di euro sono già stati selezionati gli operatori della centrale di committenza. – ha detto Sestu – Già lo scorso marzo abbiamo aperto cantieri in tutta la Sardegna». Le risorse sono state suddivise ai territorio dei 5 distretti di cui è composta Area in modo proporzionale al numero degli alloggi. «Nel Sulcis Iglesiente ci sono la terza e la quarta città per patrimonio immobiliare dell’azienda – ha illustrato – Carbonia ha 2.100 alloggi e Iglesias ne ha circa 900. Si è deciso di intervenire prioritariamente in questi due centri e su Sant’Antioco che supera i 300 alloggi con una prima tranche di fondi da 12,7 milioni di euro. I tre lotti su cui si lavora da ieri in via Dalmazia permetteranno di superare la situazione di degrado degli immobili». Anche a Iglesias si sta intervenendo in due lotti: «Uno già partito in piazza Giovanni XXIII e uno che sta partendo in via Aldo Moro per 4,4 milioni di euro. E a Sant’Antioco si sta intervenendo in via Baden Powell e in via Matteotti per 44 alloggi con un lotto da 2,2 milioni di euro».

Gli altri fondi

Con una nuova fetta dei 300 milioni, per la quale è in corso una progettazione che sarà completata entro l’estate, ci sarà una serie di interventi per circa 150 alloggi nei Comuni di Domusnovas (via Londra), Gonnesa (via G. B. Melis), ancora a Iglesias (corso Colombo e in via Torricelli), a Portoscuso (viale Italia), a San Giovanni Suergiu (piazza Berlinguer) e Sant’Antioco (ancora in via Matteotti). L’affidamento dei cantieri è previsto entro l’anno. Poi seguiranno altre tranche dei 300 milioni complessivi. Ci sono poi, oltre al programma RinnovArea, altri interventi in corso tra cui a Carbonia , con 3,5 milioni di euro, nel rione Rosmarino (nei vecchi capannoni) e poi in via Sirri, in zona Ospedale e in via della Libertà a Bacu Abis. «Sul fronte di via Ospedale e dintorni, – ha aggiunto Sestu – l’intero quartiere ottenuto imponenti fondi dal Pnrr per l’efficientamento energetico». A Iglesias è in corso un intervento in via Aldo Moro e un altro a Nebida in via Cala Domestica per oltre due milioni di euro. Infine si sta lavorando agli alloggi di risulta: «Uno sforzo importante dell’azienda permetterà di rimetterli a disposizione – dice - nel 2024 ne abbiamo assegnato 36, nel 2025 abbiamo quasi raddoppiato gli alloggi liberi e nel 2026 sono già 17».

I Comuni

Preziosa in questo percorso è stata la riorganizzazione aziendale di Area che ha fatto sì che la sede di Carbonia sia oggi presidiata settimanalmente e altrettanto preziosa si è rivelata la sinergia con i Comuni come hanno confermato i sindaci di Carbonia e Sant’Antioco Pietro Morittu e Ignazio Locci. «In questi anni di amministrazione tanto si è fatto in questo settore, in collaborazione con la precedente e con l’attuale Giunta regionale – ha sottolineato Morittu – la stretta connessione tra enti è di fondamentale importanza. Ci stiamo impegnando tanto anche con le case di proprietà del Comune nella speranza di rispondere in maniera efficace all’emergenza abitativa». C’è sicuramente tanto da fare: «Ma la strada intrapresa sembra finalmente quella giusta – ha detto Locci – per tanti anni ci sono stati riunioni e accordi a cui sono seguiti però scarsi risultati. Ora, da circa due anni, vediamo fatti concreti e su questa strada occorre proseguire».

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