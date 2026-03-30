“Aprile Resistente” Quando il teatro testimonia la storia 

Oggi più che mai, in un mondo sconquassato dalle guerre e dalla violenza, abbiamo bisogno di impegno per dire basta. Il teatro lo fa, la rassegna “Aprile Resistente” torna per dare un’ occasione di riflessione in più. «Ricordiamo», spiega la direttrice artista della compagnia Il Crogiuolo Rita Atzeri, «come è nata la Resistenza, quali i nemici da combattere e celebriamo i valori ed i principi fondamentali della nostra Costituzione, che proprio nella Resistenza affonda le sue radici». Nove titoli, un evento speciale, spettacoli ospiti in prima assoluta regionale dal 4 aprile tra la Casa Saddi di Pirri, il Teatro Adriano di Cagliari e la chiesetta San Giuliano a Selargius.

Il primo appuntamento è previsto a Casa Saddi in via Ettore Fieramosca 17, alle 20.30, con “Il giro del mondo in 5 minuti”, uno spettacolo in prima assoluta regionale, interpretato da Claudio Cremonesi, con la regia Rita Pelusio, testo e drammaturgia Domenico Ferrari, musiche originali Alessandro Sicardi. 5 minuti e 15 secondi, è questo il tempo con cui la squadra italiana di ciclismo su pista vinse la finale olimpica di Inseguimento a Squadre alle Olimpiadi di Parigi del 1924. Tra loro c’era Francesco Zucchetti, 22 anni, e una meravigliosa storia di resistenza da raccontare.

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