Approvata la graduatoria delle associazioni sportive comunali 

È stata approvata la graduatoria da inserire quest’anno nell’albo municipale delle associazioni sportive del Comune di Monastir.

Con la pubblicazione nell’Albo pretorio del sito internet istituzionale è stato formalizzato l’elenco delle società riconosciute: sono state accolte tutte le richieste presentate dalle realtà sportive che hanno sede nel territorio comunale e che così potranno essere inserite nell’elenco ufficiale.

Nove le domande arrivate entro i termini: quelle di Star Bike, The Energy Taekwondo, Pattinaggio Folgore, Ippica Pantaleo, Body center, Fitness the Twin, l’associazione Cultura e tradizioni popolari Muristeni, la Monastir 1983 e la Volley Monastir. A queste si è aggiunta una decima richiesta, quella della Ichnos Gym, presentata però dopo il termine ufficiale del bando fissato per il 19 aprile scorso. Ma l’amministrazione ha rilevato alcuni problemi tecnici dovuti a un’interruzione dell’energia elettrica che aveva impedito l’accesso al sistema da parte degli interessati nelle ultime ore utili per inviare l’istanza. Da qui la riapertura dei termini per ulteriori 24 ore.

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