Appalto annullato alla Rsa, Ares impugna la decisione 

Ares non ci sta. L’Azienda regionale ha ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il Tar ha annullato il maxi appalto da 43 milioni di euro per la gestione della Rsa di Arbatax. Assistita da Paola Trudu, Ares ha impugnato la decisione dei giudici amministrativi che avevano accolto l’istanza del Gruppo San Michele (tutelato da Giovanni Spataro), rinunciando però alla domanda cautelare di sospensione. Preso atto della volontà dell’Azienda regionale, il collegio (presidente Raffaele Greco) ha fissato l’udienza al 22 ottobre. Nel frattempo, la Rsa di viale Europa prosegue la sua attività convenzionata con l’Asl Ogliastra attraverso il servizio erogato dal gestore uscente, assegnatario di una proroga tecnica. (ro. se.)

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