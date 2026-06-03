Anziani e fragili, il piano per l’estate 

I nemici sono il caldo o la solitudine; più spesso entrambi. E allora può tornare di grande aiuto la consegna di un pasto o di un farmaco a domicilio, o anche solo un bagno al Poetto, per rinfrescare il corpo (e la mente), ma anche anticipare l’apertura dei dormitori alle 14 per evitare che persone senza fissa dimora restino tutto il giorno sotto il sole. Con l’arrivo dei mesi più torridi riparte il programma “Estate solidale” del Comune, il piano comunale di potenziamento dei servizi assistenziali e un’agenda di attività ricreative per le persone più anziane e fragili

con particolare attenzione anche a bambini, malati cronici, persone con disabilità. «È molto più di un insieme di servizi. È una rete di protezione che tiene insieme comunità e istituzioni», spiega l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu. «Il nostro obiettivo è arrivare a chi è più solo, prima che il caldo diventi un rischio serio per la salute e la dignità delle persone», aggiunge.

Gli interventi

E quindi alle persone più fragili che Palazzo Bacaredda mette a disposizione lo Sportello di ascolto telefonico (070.0933671), attivo tutti i giorni (anche i festivi) la mattina dalle 8.30 alle 12 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 19, dal 15 giugno al 30 settembre. Gli operatori vaglieranno a una a una le domande e, tenendo conto dei criteri di accesso, procederanno con l’attivazione delle prestazioni. Il campionario dei servizi prevede la consegna della spesa o dei farmaci a casa, o anche solo un semplice sostegno relazionale telefonico per le persone più sole. «L’obiettivo è anche quello di favorire anche la permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane», evitando di esporle al sole e alle elevate temperature, «per questo motivo l'amministrazione ha fin da subito chiesto e inserito il potenziamento dell'attività e dell'assistenza domiciliare» fornita già durante l'anno agli anziani e alle persone con disabilità.

Un ulteriore punto che è diventato centrale di fronte all’emergenza caldo del 2025 è l'ampliamento dei posti all'interno dei dormitori cittadini, nonché l'ampliamento degli orari di apertura (non più alle 18 ma alle 14). «Questa amministrazione ha deciso di mettere a correre oltre 8 milioni sul fondo della povertà con l'obiettivo di far diventare ordinaria la permanenza il più possibile all'interno delle strutture che attualmente accolgono oltre 160 persone», spiega ancora l’assessora Puddu. Ecco perché «il mese scorso abbiamo inaugurato l'ultima sede, in via Malta che offre 18 posti letto ai nostri cittadini in condizione di fragilità», aggiunge.

In spiaggia

Tra le azioni più rilevanti anche il servizio di accompagnamento gratuito al Poetto (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13), rivolto agli over 70 e alle persone con disabilità. Due autobus consentiranno di raggiungere il mare in sicurezza la mattina. Sarà necessaria la prenotazione telefonica (dal 30 giugno) il giorno precedente al numero 335.6352773 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12). Sempre sul litorale, viene confermato il servizio di accessibilità, con operatori socio-sanitari presenti in 2 giorni alla settimana (lunedì e mercoledì Golfo 1 e martedì e giovedì Golfo 7, dalle 8 alle 13) e postazioni attrezzate per la balneazione assistita delle persone con disabilità gravi (dall'1 luglio). Confermata anche l’apertura di due postazioni per persone con disabilità gravi e gravissime, e per i loro caregiver, negli stabilimenti balneari messi a disposizione a titolo gratuito dalle Forze Armate. Il servizio partirà l’1 luglio.

Il piano non si limita ad alleviare i patemi di stagione ma si preoccupa di mettere nel mirino la solitudine: per questo motivo, a titolo sperimentale da luglio partiranno attività socio-ricreative per persone con disabilità, giovani e adulti. Mentre a settembre saranno organizzate gite ed escursioni per over 65. «Abbiamo lavorato durante tutto il corso dell'anno per la cura di tutte le persone più in difficoltà», dice la presidente della Commissione Politiche sociali Rita Polo.

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