Antincendio, intesa a tre per la gestione del servizio 

Confermata anche per il 2026 la gestione associata della campagna antincendio da parte dei Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis. Nei giorni scorsi è stata firmata la nuova convenzione che consentirà un notevole risparmio sui costi di gestione del servizio e di aver un coordinamento più efficiente nelle attività di prevenzione e lotta al fuoco con interventi rapidi in caso di incendi diurni (circa un quarto d’ora) mentre nelle ore notturne il tempo indicato per attivare le squadre antincendio è di circa mezz’ora. Per il servizio antincendio i tre Comuni hanno stanziato 17.500 euro, soldi da utilizzare per le spese di assicurazione dei volontari e dei mezzi, l’acquisto di vestiario e carburante e per le visite mediche del personale. Il Comune di Dolianova, in qualità di ente capofila, ha pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni iscritte all’elenco regionale di volontariato di Protezione civile per l’affidamento dell’incarico. Le associazioni devono avere la sede legale in uno dei tre Comuni o in un raggio di 20 chilometri. Le domande vanno inviate al Comune di Dolianova entro il 29 maggio. Il servizio antincendio prenderà il via il primo giugno e si concluderà il 31 ottobre.

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