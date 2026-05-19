VaiOnline
Dolianova.
20 maggio 2026 alle 00:30

Antincendio, intesa a tre per la gestione del servizio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Confermata anche per il 2026 la gestione associata della campagna antincendio da parte dei Comuni di Dolianova, Serdiana e Soleminis. Nei giorni scorsi è stata firmata la nuova convenzione che consentirà un notevole risparmio sui costi di gestione del servizio e di aver un coordinamento più efficiente nelle attività di prevenzione e lotta al fuoco con interventi rapidi in caso di incendi diurni (circa un quarto d’ora) mentre nelle ore notturne il tempo indicato per attivare le squadre antincendio è di circa mezz’ora. Per il servizio antincendio i tre Comuni hanno stanziato 17.500 euro, soldi da utilizzare per le spese di assicurazione dei volontari e dei mezzi, l’acquisto di vestiario e carburante e per le visite mediche del personale. Il Comune di Dolianova, in qualità di ente capofila, ha pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni iscritte all’elenco regionale di volontariato di Protezione civile per l’affidamento dell’incarico. Le associazioni devono avere la sede legale in uno dei tre Comuni o in un raggio di 20 chilometri. Le domande vanno inviate al Comune di Dolianova entro il 29 maggio. Il servizio antincendio prenderà il via il primo giugno e si concluderà il 31 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Province e Città metropolitane, tutta l’Aula per l’elezione diretta

Proposta di modifica dello Statuto: ora serve l’ok del Parlamento 
Il dibattito.

Tassa d’imbarco, nessun accordo

Al. Car.
La crisi

Stop alla Flotilla, 2 sardi tra i fermati

A 100 miglia dalla costa Israele spara sulle ultime sei barche dirette a Gaza 
Verso il voto

La sfida elettorale di San Teodoro  si gioca sull’ambiente

Dalla battaglia contro l’over tourism ai servizi e ai lavori nel nuovo porto 
Tania Careddu
La storia

«Racconterò l’Isola ai passeggeri: sarà emozionante»

La compagnia ha scelto la Gallura per la capacità di spesa dei clienti 
Giuseppe Deiana
il caso

Accise, il Governo tratta con l’Ue

Difesa, spese da rivedere per prorogare il taglio e contenere i rincari 
Modena

«Voleva investirne il più possibile, può rifarlo»

Salim El Koudri resta in cella, per la gip il raid non dipende da problemi psichiatrici 