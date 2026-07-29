Anthony Fauci nel mirino dei Repubblicani:  rischia l’incriminazione 

Washington. Anthony Fauci finisce sotto torchio al Senato americano nell’audizione sull’origine del Covid e rischia adesso l’incriminazione per oltraggio al Congresso dopo non aver risposto alle domande invocando per oltre 100 volte il quinto emendamento, quello sull’autoincriminazione. Un nuovo colpo si scena, dunque, proprio quando l’amministrazione Trump ha annunciato la stretta sui fondi dedicati al contrasto dei virus, con un approccio da America First verso la ricerca scientifica.

L’ex direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (Niaid), volto della lotta alla pandemia negli Usa, ha quindi subito l’ennesimo affondo da parte del presidente statunitense, che su Truth lo ha accusato di «idee folli» parlando di «troppe decisioni sbagliate» da parte dell’immunologo, come «quella sulle mascherine». Fauci, 85 anni, prima di fare ricorso allo scudo del quinto emendamento ha accusato il presidente della Commissione per la sicurezza interna, il repubblicano Rand Paul, di «ossessione per l’incriminazione» nei suoi confronti. Paul ha detto di ritenere che Fauci dovrebbe essere in prigione e di averlo segnalato al Dipartimento di Giustizia perché sia penalmente perseguito. Insomma, un regolamento di conti tra i due, in scia a uno scontro in corso da anni, con l’immunologo sempre contrario all’ipotesi che il Covid sia stato originato dalla “fuga di laboratorio”, cavalcata da cospirazionisti e repubblicani. Paul gli ha quindi contestato di aver finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, da dove è partita la pandemia a fine 2019, e di aver mentito al Congresso: accuse su cui non esistono prove e che Fauci ha sempre respinto.

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