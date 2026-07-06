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Parco Matteotti
07 luglio 2026 alle 00:49

Anteas dà il via alle attività all’aria aperta 

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Da terra di balordi a spazio per le famiglie. Il parco Matteotti in estate cambia volto con il via a una serie di iniziative in grado di richiamare, anziani, bambini e tanti cittadini e di tenere fuori persone poco raccomandabili. Così ecco la tombolata dell’associazione Anteas con donne e uomini impegnati a giocare nei tavoli allestiti sotto il fresco degli alberi, solo una delle tante iniziative che nei prossimi mesi animeranno il giardino in via Marconi. «Noi facciamo le nostre attività allo Spazio Pira» spiega la presidente di Anteas, Doriana Loddo, «e siamo molto contenti di avere portato le iniziative all’aperto in giardino. I partecipanti si sono molto divertiti ed è stata un’occasione per stare assieme».

Soddisfatti anche i frequentatori del parco che hanno potuto fruire dello spazio in sicurezza. «Iniziative come questa dovrebbero essere più frequenti» dice Ramona Puddu al parco con il suo bimbo, «d’estate anche se c’è caldo è bello stare all’aria aperta nelle ore serali».

Il piano è di fare diventare il parco Matteotti l’appendice dello Spazio Pira, spostando alcune delle iniziative all’esterno. Per questo sono in programma diversi lavori come l’abbattimento in un tratto dell’inferriata. E a settembre tornerà al parco anche Pinta Quartu con concerti, artigiani e tanto altro.

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