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Il personaggio.
01 agosto 2026 alle 00:13

Annuncio ufficiale e primo allenamento per Kofler 

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Che fosse nella lista dei profili seguiti con interesse, si sapeva da tempo. Ieri l’annuncio ufficiale e il primo allenamento hanno dato concretezza ai pensieri dei mesi precedenti: Raphael Kofler è un nuovo giocatore del Cagliari. Il 2005 altoatesino arriva in rossoblù dopo un paio di stagioni da protagonista in Serie B, con l’esordio a 18 anni, ormai tre campionati fa. E i primi minuti li giocò da mediano nel centrocampo a due disegnato, ai tempi, da Pierpaolo Bisoli. Anche in quel ruolo, si dimostrò più bravo a difendere che a costruire, perché con i piedi è sufficiente ma non incisivo: nell’ultima stagione con il Sudtirol, una media (bassa) di 20,9 passaggi/90’ con una percentuale di precisione intorno al 70%.

Le caratteristiche

Nel nuovo Cagliari di Pisacane potrebbe essere più utile in conduzione, dove, longilineo nei suoi 193 cm, riesce a garantire una buona frequenza di passo per offrire uno sbocco sul centrodestra. È invece eccellente in vari parametri difensivi. Nello scorso campionato di Serie B è stato tra i migliori difensori per attività senza palla: undicesimo tra i pari-ruolo per numero di azioni difensive totali, 10/90’. Per intendere il volume della statistica basti pensare che nel Cagliari 2024/25, nessuno ha mantenuto medie del genere (Yerry Mina è stato il migliore con 8,7 azioni difensive/90’).

L’acquisto di Kofler offre poi a Pisacane una buona garanzia nella difesa della profondità. Il ragazzo nato a Merano si è distinto anche per la velocità in campo aperto e rispetto ai centrali in rosa potrebbe soffrire meno il lavoro nella “rincorsa”. Spicca negli anticipi, dato che lo vede nella Top 10 tra i difensori dell’ultima Serie B con 1,49 di media, e sono molto positivi i 3,8 recuperi/90’. Nell’ultima annata, chiusa a marzo per un infortunio, è riuscito a incastrare anche 3 gol. Tutti dentro l’area. E tutti su piazzato. Chissà che anche a Cagliari non possa sfruttare i suoi 3,3 duelli aerei vinti/90’, pure in attacco.

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