Ancora roghi, a Capitana un’intossicata 

Altra giornata di incendi in città per fortuna con conseguenze più lievi rispetto ai giorni scorsi. Le fiamme hanno aggredito sterpaglie e vegetazione nella zona di Capitana dove le squadre antincendio sono riuscite a intervenire prima che arrivassero a minacciare più da vicino le abitazioni.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno soccorso una donna che per difendere il suo podere aveva inalato del fumo. Per fortuna poi tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Proprio ieri le squadre di protezione civile della Nos e della Puff avevano lanciato l'allarme per via della presenza di numerosi terreni incolti che favoriscono il diffondersi dei roghi. Si temeva soprattutto per il canneto a ridosso di via Turati che per fortuna è uscito indenne. Il rogo di ieri a Capitana segue quelli di via Segrè e Niu Crobu dove ha perso la vita l’ex sindaco di Ollolai Michele Podda.

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