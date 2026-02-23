Ancora Fiorentina Segna sempre Kean e il Pisa va a fondo 

Fiorentina 1

Pisa 0

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea; Dodo (33’ st Comuzzo), Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli (43’ st Fabbian); Harrison, Ndour, Brescianini, Salomon (33’ st Fazzini); Kean (40’ st Piccoli). Allenatore Cavalletto (Vanoli squalificato).

Pisa (5-4-1) : Nicolas; Touré (23’ st Cuadrado), Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov, Angori; Moreo (31’ st Piccinini), Loyola (1’ st Durosinmi), Marin, Iling Junior (1’ st Meister); Stojilkovic (1’ st Aebischer). Allenatore Hiljemark.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Rete : pt 13’ Kean.

Note : ammoniti Caracciolo, Marin, Cuadrado, Fazzini, Dodo, Fabbian.

Firenze. La Fiorentina vince il delicatissimo derby contro il Pisa e conquista tre punti salvezza fondamentali. I viola agganciano Cremonese e Lecca al terzultimo posto a quota 24 e affondano i nerazzurri, ultimi assieme al Verona con 15 punti e a -9 dal diciassettesimo posto che varrebbe la salvezza.

Match winner del Franchi è Kean, autore del gol decisivo al 13’ del primo tempo. La Fiorentina di Vanoli ieri assente perché squalificato, hanno controllato il gioco rischiando in qualche occasione ma mancando più volte il gol del raddoppio e della sicurezza con Dodo due volte (ammonito per simulazione quando ha chiesto un rigore: sarà squalificato), Fagioli su punizione e ancora Kean in contropiede.

