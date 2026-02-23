VaiOnline
Al Franchi.
24 febbraio 2026 alle 00:26

Ancora Fiorentina Segna sempre Kean e il Pisa va a fondo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fiorentina 1

Pisa 0

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea; Dodo (33’ st Comuzzo), Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli (43’ st Fabbian); Harrison, Ndour, Brescianini, Salomon (33’ st Fazzini); Kean (40’ st Piccoli). Allenatore Cavalletto (Vanoli squalificato).

Pisa (5-4-1) : Nicolas; Touré (23’ st Cuadrado), Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov, Angori; Moreo (31’ st Piccinini), Loyola (1’ st Durosinmi), Marin, Iling Junior (1’ st Meister); Stojilkovic (1’ st Aebischer). Allenatore Hiljemark.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Rete : pt 13’ Kean.

Note : ammoniti Caracciolo, Marin, Cuadrado, Fazzini, Dodo, Fabbian.

Firenze. La Fiorentina vince il delicatissimo derby contro il Pisa e conquista tre punti salvezza fondamentali. I viola agganciano Cremonese e Lecca al terzultimo posto a quota 24 e affondano i nerazzurri, ultimi assieme al Verona con 15 punti e a -9 dal diciassettesimo posto che varrebbe la salvezza.

Match winner del Franchi è Kean, autore del gol decisivo al 13’ del primo tempo. La Fiorentina di Vanoli ieri assente perché squalificato, hanno controllato il gioco rischiando in qualche occasione ma mancando più volte il gol del raddoppio e della sicurezza con Dodo due volte (ammonito per simulazione quando ha chiesto un rigore: sarà squalificato), Fagioli su punizione e ancora Kean in contropiede.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 