VaiOnline
Consorzi di bonifica.
24 febbraio 2026 alle 00:30

Anbi Sardegna, rieletto Zirattu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gavino Zirattu è stato riconfermato per acclamazione alla guida di Anbi Sardegna, l’associazione che rappresenta e coordina i sette Consorzi di bonifica dell’Isola. La rielezione giunge in un momento particolarmente delicato, segnato da siccità ricorrenti, crescente rischio idrogeologico e dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Le recenti precipitazioni hanno migliorato il livello degli invasi, ma il presidente invita alla prudenza. «La pioggia caduta in queste settimane rappresenta un segnale positivo per le nostre riserve idriche, ma non può essere scambiata per la soluzione definitiva di criticità strutturali che si trascinano da troppo tempo», spiega.
I sette Consorzi, Sardegna Meridionale, Ogliastra, Oristanese, Sardegna Centrale, Nord Sardegna, Nurra e Gallura, gestiscono 200mila ettari di cui 60mila irrigati, una rete di quasi 12 mila chilometri di condotte, 110 vasche di accumulo e 106 impianti di sollevamento. Un presidio tecnico e territoriale che negli anni ha consolidato competenze nella gestione delle acque e nel rapporto diretto con il mondo agricolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 