Anbi Sardegna, rieletto Zirattu 

Gavino Zirattu è stato riconfermato per acclamazione alla guida di Anbi Sardegna, l’associazione che rappresenta e coordina i sette Consorzi di bonifica dell’Isola. La rielezione giunge in un momento particolarmente delicato, segnato da siccità ricorrenti, crescente rischio idrogeologico e dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici. Le recenti precipitazioni hanno migliorato il livello degli invasi, ma il presidente invita alla prudenza. «La pioggia caduta in queste settimane rappresenta un segnale positivo per le nostre riserve idriche, ma non può essere scambiata per la soluzione definitiva di criticità strutturali che si trascinano da troppo tempo», spiega.

I sette Consorzi, Sardegna Meridionale, Ogliastra, Oristanese, Sardegna Centrale, Nord Sardegna, Nurra e Gallura, gestiscono 200mila ettari di cui 60mila irrigati, una rete di quasi 12 mila chilometri di condotte, 110 vasche di accumulo e 106 impianti di sollevamento. Un presidio tecnico e territoriale che negli anni ha consolidato competenze nella gestione delle acque e nel rapporto diretto con il mondo agricolo.

