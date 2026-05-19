America’s Cup, la grande corsa 

Il tempo è quasi scaduto. Oggi è l’ultimo giorno di preparativi prima della quattro giorni di regate preliminari dell’America’s Cup che, da domani a domenica, porterà la città al centro dell’attenzione internazionale. La tensione cresce, i cantieri corrono contro il tempo ma, tra palchi e maxischermi, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli.

Il race village

Sul nuovo waterfront di via Roma, ieri, il Race Village ha iniziato a prendere forma. Tra i pannelli brandizzati che coprono i cantieri – destinati a fermarsi durante l’evento – spicca il grande palco montato in mattinata. Nell’area parcheggi, chiusa al traffico per l’occasione, gli operai hanno lavorato all’installazione di gazebo e strutture mobili che ospiteranno punti ristoro, beverage, lo store ufficiale del merchandising della 38esima edizione e gli spazi dedicati agli ospiti internazionali.

Sul lungomare si respira un’atmosfera frenetica, sotto gli occhi curiosi di cagliaritani e turisti attratti dal fermento degli ultimi preparativi. Ogni dettaglio è stato curato: persino i pali della luce sono stati rivestiti con colori e loghi dell’evento.

L’area fan

Atmosfera più rilassata invece al Lazzaretto, dove sorgerà la Fan Zone. Anche qui palco e allestimenti hanno iniziato a prendere vita: maxischermo, panel informativi e spazi dedicati all’intrattenimento accompagneranno il pubblico durante le gare. Grazie alla sua posizione, il Lazzaretto offrirà un punto di osservazione privilegiato sulle due possibili aree di regata. Restano però alcuni interventi dell’ultimo minuto. È prevista infatti per oggi la rimozione dell’ultima sezione di transenne all’altezza del Lazzaretto, installate durante i lavori di riqualificazione della passeggiata dopo i danni causati dal ciclone Harry. Ieri mattina le recinzioni erano ancora presenti, ma dal Comune assicurano che «saranno rimosse entro la giornata».

A stonare, però, sono anche gli atti vandalici registrati sul nuovo lungomare di Sant’Elia. «Con grande dispiacere, anzi dolore – racconta l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi – appena conclusi i lavori di riqualificazione, attesi da anni, abbiamo già subito atti vandalici».

Divelta una parte della recinzione, danni all’impianto elettrico e furti all’impianto di irrigazione. «Una parte della passeggiata è rimasta al buio. Stiamo provvedendo a presentare denuncia e a ripristinare tutto in tempi record in vista della Coppa America – aggiunge l’assessora – resta però una forte sensazione di sdegno e tristezza per l’ennesimo danno inflitto alla città».

Al Bastione

Anche il Bastione di Saint-Remy sarà protagonista del “Road to Naples”, ospitando la cerimonia inaugurale e l’esibizione del tenore Francesco Demuro, insieme ad altri ospiti musicali.

Tra le novità di questa edizione anche il “Villaggio Guardia Costiera”: la banchina della Direzione marittima si trasformerà in uno spazio immersivo dedicato soprattutto a cittadini e turisti – ma in primis agli studenti – con simulazioni, realtà virtuale e dimostrazioni di soccorso in mare.

Intanto la città rifinisce gli ultimi dettagli e arrivano anche gli auguri del sindaco Massimo Zedda: «La città è pronta a ospitare la regata preliminare della 38esima edizione della Coppa America. È una vetrina internazionale straordinaria per Cagliari e la Sardegna». Il sindaco ha poi rivolto un saluto agli equipaggi di Luna Rossa, La Roche-Posay Racing Team, GB1, Tudor Team Alinghi ed Emirates Team New Zealand, invitando cittadini, turisti e appassionati a vivere le giornate di sport all’aria aperta, utilizzando anche i mezzi pubblici potenziati per l’occasione dal Ctm.

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