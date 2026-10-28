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L’ordinanza.
29 ottobre 2026 alle 00:19

Allarme topi, stop alle lezioni in tre scuole 

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Tre scuole chiuse per consentire gli interventi di derattizzazione. Il sindaco Massimo Zedda ha firmato tre ordinanze che dispongono la sospensione delle lezioni nella scuola primaria di via Santa Maria Chiara, a Pirri, e in due sedi dell’Istituto di istruzione superiore Meucci-Mattei, in via Vesalio e via Bainsizza.

Per gli alunni della primaria, appartenente all’Istituto comprensivo Pirri 1-Pirri 2, lo stop scatterà oggi e proseguirà fino al 4 novembre compreso. Una settimana di chiusura necessaria per consentire agli operatori di effettuare il trattamento di derattizzazione.

Analogo provvedimento interessa le sedi del Meucci-Mattei. In questi due casi, tuttavia, non è stata indicata una data precisa per la ripresa delle lezioni: gli edifici, infatti, resteranno chiusi fino al completamento delle operazioni.

Le tre ordinanze riportano al centro dell’attenzione il problema della presenza di ratti negli edifici scolastici. La priorità, nell’immediato, è limitare i disagi per le famiglie e per l’organizzazione delle lezioni. Per gli studenti della primaria di via Santa Maria Chiara il rientro è previsto dopo il 4 novembre, mentre per quelli del Meucci-Mattei bisognerà attendere la conclusione delle operazioni.

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