Allarme sicurezza sulle Provinciali 

Nessun segno di frenata dopo quella leggera curva in discesa della Provinciale 72, che da Curcuris porta a Pompu. Un tratto di strada che Raffaele Ardu conosceva bene e percorreva tutti i giorni per andare al lavoro ma che sabato notte lo ha tradito. L’impresario edile, 63 anni, ha perso la vita nell’ennesimo incidente nell’Oristanese. Due giorni fa si sono verificati anche altri scontri, due a causa dell’attraversamento improvviso di cinghiali e si riaccende il dibattito sulla sicurezza.

L’incidente

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Mogoro hanno lavorato fino a tarda notte per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo la prima ricostruzione sembra che Ardu abbia perso improvvisamente il controllo del suo furgoncino bianco mentre rientrava a casa. Il mezzo si è ribaltato finendo sul lato destro della strada, proprio al limite della cunetta, mentre l’impresario è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’urto violento non gli ha lasciato scampo, inutili i soccorsi allertati subito da alcuni automobilisti che passavano sulla Provinciale 72. Da chiarire le cause dell’incidente, fra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella del malore o di un colpo di sonno del conducente. Di certo anche le condizioni della strada potrebbero aver influito. «Molte delle nostre strade Provinciali non sono in buono stato – commenta il sindaco di Pompu, Moreno Atzei – in quella che sabato è stata teatro dell’incidente forse andrebbe sistemata meglio anche la segnaletica. Adesso però per tutti noi è un momento di grande dolore». Il sindaco ricorda che «Raffaele Ardu era un grandissimo lavoratore, si impegnava tanto ed è una perdita per la nostra comunità – aggiunge – siamo molto scossi per l’accaduto». L’impresario lascia la moglie e due figli, oggi alle 18 l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano a Pompu.

Sicurezza

I pericoli sulle strade Provinciali dell’Oristanese sono numerosi fra segnaletica carente, asfalto in alcuni tratti logorato e illuminazione assente. Alcuni interventi sono stati effettuati dalla Provincia ma restano situazioni di grave rischio dalla Marmilla alle strade del mare, quella per Putzu Idu è in condizioni pessime. Nel Montiferru un altro pericolo è rappresentato dagli animali vaganti: proprio sabato notte nella strada che porta a Santa Caterina due automobilisti si sono trovati davanti alcuni cinghiali e l’impatto è stato inevitabile. Animali segnalati anche nelle strade del Sinis.

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