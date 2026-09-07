Allarme furti nel quartiere “chic” 

Prima erano furti e danneggiamenti sulle auto, dai vetri rotti agli specchietti divelti, soprattutto in strada, adesso però i ladri si stanno facendo più spavaldi.imostrando di non temere niente, si sono introdotti all’interno di un condominio in via Austria tentando di rubare un’auto parcheggiata nel cortile.Sono stati poi bloccati al cancello dalla Polizia ma tanto basta per riaccendere l’allarme sicurezza a Quartello, zona tra le più esclusive della città dove le case si vendono anche a 5mila euro a metro quadro.

Gli abitanti

A rilanciarlo è il Comitato spontaneo di residenti che adesso chiede interventi urgenti e controlli più costanti, tanto più che sarebbero state notate anche alcune persone che girano attorno alle palazzine osservando i balconi e controllando i movimenti dei residenti. Un po’ quello che accade a Margine Rosso, dove fingendosi arrotini da qualche tempo pare che ci siano degli individui sospetti che sorvegliano le ville sulla costa con l’intento di svaligiarle.

«ll tentato furto di qualche giorno fa» dice la presidente del Comitato Marina Lattanzi, «dimostra che i delinquenti hanno superato ogni limite, introducendosi addirittura all’interno di un parcheggio condominiale. Fortunatamente, il furto è stato sventato grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno colto i malviventi sul fatto, ma questo dimostra che ci troviamo di fronte a un problema grave da non trascurare».

L’allarme

La preoccupazione però resta. «Il problema della sicurezza è molto sentito nel quartiere, considerati i numerosi episodi di furti e danneggiamenti che si sono verificati nella zona – prosegue Lattanzi –. Il senso di impunità e la percezione di una scarsa protezione da parte delle istituzioni generano forte inquietudine tra i residenti. Sono anni che chiediamo maggiori controlli, una presenza più costante delle forze dell’ordine e l’installazione di telecamere di videosorveglianza, ma, nonostante i continui appelli, nulla sembra essere cambiato». Non «possiamo aspettare che accada qualcosa di ancora più grave prima di intervenire. La sicurezza dei cittadini e la tranquillità dei residenti devono tornare a essere una priorità». Soprattutto via Austria poi, a ridosso dei Giardini di via Fiume, la notte è meta di gruppi di ragazzini che fanno terra bruciata e che improvvisano anche corse con le auto sotto le palazzine.

Gli “esploratori”

Infine c’è l’allarme “esploratori”. «Alcuni residenti» racconta la vice presidente del Comitato Olesya Pavlova, «hanno notato persone non conosciute frequentare ripetutamente la zona e soffermarsi nei pressi dei palazzi osservando la situazione, circostanze che stanno contribuendo ad aumentare il senso di insicurezza. Una maggiore presenza e attenzione da parte delle forze dell’ordine in questa zona residenziale contribuirebbe anche a restituire maggiore tranquillità agli abitanti».

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