L’appuntamento.
14 dicembre 2025 alle 01:09

Alla Fiera musica, shopping e degustazioni 

È la giornata clou del secondo fine settimana della Fiera Natale. Nel quartiere fieristico in viale Diaz tornano anche oggi i laboratori, le masterclass e gli stand tra shopping e scoperta del territorio attraverso produzioni tipiche e le eccellenze enogastronomiche legate alla tradizione.

Nel ricco programma ci sono la degustazione guidata di oli alle 11.30, e gli appuntamenti dedicati al cefalo, sempre alle 11.30, alla bottarga (16.30), alla malvasia (alle 17) e al guanciale di Villaputzu (alle 18). Spazio anche al rally, con un’area dedicata.

Oltre ai vari stand della fiera, oggi arriva anche la seconda giornata di grande musica. Dopo il grande successo di Iva Zanicchi, con oltre 1000 spettatori, a partire dalle 17 nel Palazzo dei Congressi ci saranno Amedeo Minghi, melodista fra i più rappresentativi della storia della musica italiana, e i Collage, con il fondatore Tore Fazzi che si esibirà per l’occasione con Uccio Soro.

In occasione della Fiera Natale, Ctm ha potenziato la linea PF nel tratto tra via Sassari e l’Amsicora con un servizio aggiuntivo. Sarà attivo anche ndomani e nei prossimi weekend del mese dalle 11 alle 17.30.

