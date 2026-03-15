Alghero, la festa è rinviata 

Atletico Bono 0
Alghero 0
Atletico Bono (4-4-2) : Martin, Tonco, Fedorovics, Altobelli, Piriottu, Pireddu, Tanda (39’ st R. Nieddu), Solinas, Molozzu, Stabile (28’ st Migan), Dieng. In panchina Fodde, Gohourou, Ruiu, Pitirra, Manca, G. Sanna, Petrizzi. Allenatore Celestino Ciarolu.
Alghero (4-3-3) : Piga, A. Pinna, Marcangeli (36’ st Marras), Mula, Virdis, P. Pinna (26’ st F. Sanna), Martinelli (28’ st Puttolu), Barboza, Daga, Carboni (16’ st Fadda), Baraye. In panchina Carta, F. Nieddu, Milia, Mereu, Chessa. Allenatore Mauro Giorico.
Arbitro : Elena Iaria di Sassari.
Note : ammoniti Altobelli, Tanda, Molozzu, Marini, P. Pinna; spettatori 350.
Bono. Davanti a una splendida cornice di pubblico, un Atletico Bono tutto cuore ferma la corazzata Alghero, dominatrice del torneo e per la prima volta in campionato a secco di gol. Un punto d’oro per i biancorossi, il tredicesimo nell’ultimo mese, che riaccende le speranze di salvezza.
Rimandata la festa per i giallorossi, ai quali bastano due punti per la certezza matematica del salto in Eccellenza. L’Alghero fa valere la sua qualità, ma i padroni di casa, ben organizzati, limitano la capolista e si rendono pericolosi in contropiede. Nella ripresa, al 26’, Molozzu sfiora l’incrocio con un gran tiro. Occasioni per gli ospiti con Barboza (ben marcato da Dieng) e Baraye, ma Martin risponde con interventi decisivi. «Un punto che vale oro», commenta il dirigente Marco Chessa. ( ant. ser. )
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