Alghero forza sei, usinese cancellata 

Alghero 6

Usinese 0

Alghero (4-3-3) : Mannoni, Paolo Pinna, Alessandro Pinna, Fadda (7’ st Sanna), Puttolu (32’ st Gallo), Baraye, Sagardia (7’ st Scognamillo), Marcangeli (26’ st Mula), Virdis, Barboza (40’ st Chessa), Bombagi. In panchina Carta, Nieddu, Daga, Ferro. Allenatore Mauro Giorico.

Usinese (4-4-2) : Piga, Saccu, Pireddu, Sechi (13’ st Ruiu), Bianco (26’ Scanu), Jurado, Andrea Fiorelli, Nicola Sanna, Manuel Sanna (13’ st Langasco), Sabino (1’ st Irde), Luca Fiorelli (1’ st D'Andrea). In panchina Canu, Padiglia, Andrea Sanna, Pola. Allenatore Pierluigi Scotto.

Arbitro : Francesco Orrù di Cagliari.

Reti : pt 3’ e 18’ Sagardia, 21’ Barboza; st 3’ Barboza, 7’ Virdis, 11’ Puttolu.



Alghero. L’Alghero batte l’Usinese 6-0. Bastano 200’’ a Sagardia per presentarsi: riceve palla sulla tre quarti, si gira e la manda nel sette più lontano. Al 18’ il puntero uruguagio si ripete risolvendo un batti e ribatti dopo un corner. Passano 3’ e Barboza innesca Puttolu in area, contrasto e palla ancora a Barboza che insacca. Al 48’ punizione pennellata di Barboza e 4-0. Al 53’ cross di Baraye e deviazione vincente di Virdis. Al 57’ l’Usinese si salva sulla conclusione di Barboza ma Puttolu è pronto: 6-0. (a. bur.)

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