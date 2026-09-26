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27 settembre 2026 alle 00:33

Alajbegovic: «La Juve punti al titolo» 

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«La Juventus è il club più grande d’Italia e siamo ambiziosi, ma non parlo di titoli: guardiamo di partita in partita, è ovvio che vogliamo competere per il titolo ma dobbiamo rimanere concentrati e lavorare sodo». Così l’attaccante bianconero, Kerim Alajbegovic, sugli obiettivi stagionali della squadra, a Sport Mediaset. «Quando parli della Juve e ricevi da loro un’offerta non puoi pensarci due volte, ma andarci e basta: è stata un’ottima decisione da parte mia. E i tifosi sono fantastici, ci danno un’energia incredibile». Su Spalletti: «È un allenatore top, mi aiuta perché vuole sempre migliorare ogni dettaglio», ha spiegato il bosniaco classe 2007. «Ho bisogno proprio di un allenatore che mi dica dove migliorare e non solo delle cose che faccio bene: lui mi aiuta a pensare meglio per diventare un top player, sono felice di lavorarci assieme».

Non ci sarà Alajbegovic, così come altri undici nazionali, domani alla ripresa degli allenamenti agli ordini di Luciano Spalletti. Per Cagliari, il tecnico avrà a disposizione anche il portiere brasiliano Norberto Neto, già in bianconero dal 2015 al 2017: era svincolato, sostituisce l’infortunato Kamil Grabara. Oggi svolgerà le visite mediche, poi la firma del contratto sino alla fine della stagione.

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