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Fondazione Siotto.
31 agosto 2026 alle 01:42

Al via la rassegna della cultura ebraica 

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Musica e convegni dedicati a promuovere la conoscenza degli ebrei e dell’ebraismo nella sua complessità, pluralità e per approfondirne la storia e le produzioni culturali. Si terrà domenica 6 settembre la 27ª edizione della “Giornata Europea della Cultura Ebraica”, la manifestazione coordinata dall’Ucei (l’Unione delle Comunità ebraiche italiane) capace di attrarre ogni anno – in tutto il Continente – decine di migliaia di persone.

In Italia sono 17 le regioni coinvolte dove saranno allestiti gli eventi della rassegna. «L’Amore», si legge in una nota, «sarà il filo conduttore di questa edizione: un tema dalle molteplici sfaccettature e dalla valenza universale, che occupa un posto centrale nella cultura e nell’etica ebraica. L’amore è presente come comandamento e come valore fondamentale nei testi biblici e nei commentari rabbinici: da quello verso il prossimo a quello verso Dio e di Dio verso il creato. Non si limita alla dimensione individuale e intima del sentimento, ma ha implicazioni anche etiche collettive, legate all’azione, alla giustizia, alla solidarietà e alla responsabilità che sono a fondamento della stessa identità ebraica»

Tra gli eventi in programma a Cagliari ci sarà quello organizzato nei locali della Fondazione Siotto, in via dei Genovesi 114 (alle 18.30) con unconcerto “legacy” di Paul Ben Haim, Mordecai Seter e Tzvi Avni eseguito da Gaia Gaibazzi (clarinetto) e Massimo Giuseppe Bianchi (piano). A seguireBeatrice De Luna, portoghese, e Donna Grazia Nasi, potente sefardita a Istanbul. L’ingresso è gratuito ma sarà necessario prenotare o tramite WhatsApp (351 7829438) oppure via email (amministrazione.chenabura@gmail.com).

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