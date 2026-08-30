Al via i campionati italiani di scacchi per gli under 18 

Si sono aperti sabato, all’ex Manifattura Tabacchi, i Campionati italiani giovanili Under 18 di scacchi, in programma fino al 5 settembre. Sono 921 gli iscritti da tutta Italia, chiamati a contendersi dodici titoli nazionali nelle categorie Under 8, 10, 12, 14, 16 e 18, nelle sezioni assoluta e femminile.

Dopo gli accreditamenti mattutini e la cerimonia inaugurale di sabato, nel pomeriggio sono scattati gli orologi: la prima mossa è stata affidata simbolicamente al presidente della Federazione Scacchistica Italiana, Luigi Maggi, che ha dato ufficialmente il via alla competizione. Sei sale di gioco su tre livelli hanno ospitato centinaia di scacchiere impegnate contemporaneamente, con giocatori suddivisi per categoria.

Il torneo segue la formula svizzera in nove turni, senza eliminazione diretta, con cadenza di 90 minuti a giocatore più 30 secondi di incremento per ogni mossa. Accanto a Sa Manifattura, anche l'Hotel Regina Margherita ospita partite delle diverse categorie: oltre cento scacchiere elettroniche permettono di seguirle in diretta online, da qualsiasi luogo.

L'evento riporta in Sardegna il Campionato Italiano Giovanile dopo dodici anni e mobilita, tra giocatori, famiglie, tecnici, arbitri e staff, oltre duemila presenze giornaliere. Il calendario è proseguito anche ieri, ma oggi sarà la giornata più intensa, con doppia sessione. Poi dal 1° al 4 settembre un turno quotidiano alle 15. Il nono e ultimo turno, sabato 5 settembre alle 9, definirà le classifiche dei dodici titoli in palio; alle 15 il Teatro Doglio ospiterà la cerimonia di premiazione dei nuovi campioni italiani.

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