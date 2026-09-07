«Al lavoro per il ricambio generazionale in agricoltura» 

«I giovani ci sono e vogliono continuare a fare agricoltura». Inizia così la nota di Coldiretti a chiusura dell’incontro con i giovani imprenditori agricoli che si è svolto a Oristano e che è stato dedicato al bando regionale per il primo insediamento, una misura attesa da tempo. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre.

«La grande partecipazione a questo incontro ci dice una cosa molto chiara: i giovani che vogliono fare agricoltura ci sono – sottolinea il presidente di Coldiretti Oristano Paolo Corrias - per questo il bando del primo insediamento è una misura importante e attesa, ma dobbiamo fare in modo che sia realmente accessibile a chi vuole investire e costruire il proprio futuro nelle campagne. Alcune condizioni vanno ancora confrontate con la realtà delle aziende e Coldiretti continuerà a portare queste esigenze ai tavoli regionali». Ha aggiunto il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò: «Il ricambio generazionale non può essere soltanto un obiettivo sulla carta se vogliamo che i giovani prendano in mano le aziende e continuino a produrre, dobbiamo metterli nelle condizioni di farlo. Il bando è un’opportunità importante, ma dal territorio arrivano indicazioni precise sulle difficoltà che devono essere affrontate. Il nostro impegno è continuare a rappresentarle nelle sedi istituzionali».

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