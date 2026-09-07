SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Oristano.
08 settembre 2026 alle 00:36

«Al lavoro per il ricambio generazionale in agricoltura» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I giovani ci sono e vogliono continuare a fare agricoltura». Inizia così la nota di Coldiretti a chiusura dell’incontro con i giovani imprenditori agricoli che si è svolto a Oristano e che è stato dedicato al bando regionale per il primo insediamento, una misura attesa da tempo. Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre.

«La grande partecipazione a questo incontro ci dice una cosa molto chiara: i giovani che vogliono fare agricoltura ci sono – sottolinea il presidente di Coldiretti Oristano Paolo Corrias - per questo il bando del primo insediamento è una misura importante e attesa, ma dobbiamo fare in modo che sia realmente accessibile a chi vuole investire e costruire il proprio futuro nelle campagne. Alcune condizioni vanno ancora confrontate con la realtà delle aziende e Coldiretti continuerà a portare queste esigenze ai tavoli regionali». Ha aggiunto il direttore di Coldiretti Oristano Emanuele Spanò: «Il ricambio generazionale non può essere soltanto un obiettivo sulla carta se vogliamo che i giovani prendano in mano le aziende e continuino a produrre, dobbiamo metterli nelle condizioni di farlo. Il bando è un’opportunità importante, ma dal territorio arrivano indicazioni precise sulle difficoltà che devono essere affrontate. Il nostro impegno è continuare a rappresentarle nelle sedi istituzionali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La prima di Maldini vale 3 punti

Decisiva la rete di testa alla mezz’ora. Infortunio per Felici 
Regione

Statutaria, il nodo della legge elettorale

Nella riforma nessun riferimento al sistema di voto. Servirà un emendamento 
Roberto Murgia
Il funerale

«Filippo e Gabriele sempre con noi»

Il dolore dei genitori: speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi 
Sara Marci
Rischio elezioni

Il Campo largo: pronti al voto anticipato

Da Conte e Bonelli monito agli alleati: «Prima la proposta per il Paese» 
Firenze

Lorena lanciata nel vuoto ancora viva

Primi risultati dell’autopsia. Il padre alle donne: denunciate subito 