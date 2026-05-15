Al Giro d’Italia Vingegaard solo sul Blockhaus 

Il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha vinto la settima tappa del Giro d'Italia, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri, la più lunga e col primo arrivo in salita di questa edizione. Il favorito della corsa ha attaccato a metà della dura salita finale, quando mancavano 5,5 km al traguardo, precedendo l'austriaco Felix Gall, secondo a 13”. Giulio Pellizzari, che aveva provato a tenere le ruote del danese, alla fine è giunto quarto a 1’05”, preceduto dal compagno di squadra alla Red Bull-Bora, Jay Hindley e davanti a Ben O’Connor. Prova discreta per Giulio Ciccone (settimo a 1’40”), mentre il portoghese in maglia rosa, Afonso Eulalio, è salito con il proprio passo, conservando metà della dotazione che aveva alla partenza. Adesso precede di 3’17” Vingegaard e gli altri big.

Il danese, finalmente sorridente al traguardo, si è detto felice per la vittoria, «in una giornata speciale anche perché è il mio primo successo in assoluto in questa corsa. La squadra», ha proseguito ai microfoni della Rai - «ha fatto un lavoro perfetto e sono molto contento di averli ripagati in questo modo». Il danese ha ammesso che «dopo una tappa molto lunga sono arrivato stanco alla salita finale, ma ho fatto una buona prestazione e sono convinto di poter migliorare ancora la mia condizione». Oggi nell'ottava tappa da Chieti a Fermo, pur di soli 157 km, nuovo arrivo in salita che non permetterà a nessuno di distrarsi. La tappa ha vissuto a lungo sull'iniziativa di un gruppetto di fuggitivi, lanciata all'inizio da Jonathan Milan, a caccia di punti per la maglia ciclamino.

Ordine d’arrivo : 1. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike) km 244 in 6.09’15” media 39,648, 2. Felix Gall (Aut, Decathlon Cma) a 13”, 3. Jai Hindley (Aus, Red Bull-Bora) a 1’02”, 4. Giulio Pellizzari (Ita) a 1’05”, 5. Ben O’Connor (Aus) st, 6. Mathys Rondel (Fra) a 1’29”, 7. Giulio Ciccone (Ita) a 1’40”, 8. Derek Gee (Can) a 1’42”, 9. Michale Stores (Aus) a 1’44”, 10. Thymen Arensman (Ola) st; 15. Afonso Eulalio (Por) a 2’55”.

Classifica : 1. Afonso Eulalio (Por, Bahrain Vicotorious) in 30’59”23, 2. Vingegaard a 3’17”, 4. Gall a 3’34”, 5. Hindley a 4’25”, 5. Pellizzari a 4’28”, 6. O’Connor a 4’32”, 7. Rondel a 4’56”, 8. Ciccone a 4’57”, 9. Arensman a 5’07”.

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