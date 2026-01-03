Al Cagliari solo applausi e rimpianti 

Cagliari 0

Milan 1

Cagliari (3-5-2) : Caprile; Zappa, Luperto, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16' st Borrelli), Mazzitelli (38' st Cavuoti), Obert (16' st Idrissi); Kılıçsoy (38' st Pavoletti), S. Esposito (21' st Gaetano). In panchina Ciocci, Radunović, Deiola, Di Pardo, Rog, Pintus, Mina, Liteta, Trepy, Luvumbo. Allenatore Pisacane.

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24' st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñán (34' st Gabbia); Rafael Leão (24' st Füllkrug), Loftus-Cheek (34' st Pulišić). In panchina P. Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlović, Castiello. Allenatore Allegri.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Rete : nella ripresa 5' Rafael Leão.

Note : ammoniti Idrissi, Saelemaekers, Palestra. Angoli 6-7. Recupero 1' pt-4' st. Spettatori 16.412 (sold out) per un incasso di 488.724 euro.

La legge del più forte. Anzi, del più cinico. Perché se il Milan vince (1-0), il Cagliari non merita certo di perdere. La squadra di Pisacane sforna un’altra prestazione importante, solida, gagliarda, coraggiosa. Resta in partita sino alla fine anche contro l’attuale capolista solitaria del campionato (aspettando Inter-Bologna domani sera) pagando a caro prezzo l’unica sbavatura nell’unico gol rossonero segnato da Leâo in avvio di ripresa. Tre punti pesantissimi per il Diavolo, fondamentali considerati anche i prossimi impegni. Per i rossoblù, invece, giusto gli applausi della Domus e un pugno di rabbia e rimpianti. Anche orgoglio e consapevolezza, però, da cui ripartire in vista dell’attesa sfida di giovedì allo “Zini” contro la Cremonese di Davide Nicola.

L’undici che non ti aspetti

Squadra che vince a Torino si cambia per otto undicesimi. E se l’uscita di Deiola (tradito da un fastidio alla coscia nella rifinitura del mattino) è forzata, quelle di Gaetano (per far posto a Esposito) e Idrissi (a sinistra c’è Obert) sono scelte tecniche. A far rumore, però, è l’esclusione dall’undici di Mina a cui Pisacane preferisce sia Rodriguez che Luperto. Cagliari pertanto al via con Caprile in porta, Zappa, Luperto e Rodriguez in difesa, Prati nel cuore del campo con Adopo e Mazzitelli, Palestra e Obert sulle fasce, la coppia Esposito-Kiliçsoy davanti, schierati quindi attraverso il 3-5-2. Stesso modulo di riferimento per i rossoneri, in piena emergenza in attacco e ai nastri di partenza con Maignan, De Winter, Tomori, Bartesaghi, Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán, Leão e Loftus-Cheek.

È subito Cagliari

Parte aggressivo il Cagliari che nel pressare e recuperare palla tenta il tiro tre volte (due con Prati, una con Palestra) senza, però, inquadrare lo specchio della porta. Lo trova, invece, Adopo, ma l’incornata sul cross di Esposito è debole, centrale e facile preda di Maignan. Col passare dei minuti il Milan, guadagna metri e autorevolezza, ma il palleggio s’inceppa sistematicamente sul più bello. E l’occasione per sbloccare il risultato prima dell’intervallo ce l’ha ancora il Cagliari, stavolta con Mazzitelli che in diagonale calcia fuori.

La firma di Leão

Il riavvio è rossonero. E dopo il colpo di testa (alto) di Loftus-Cheek, la squadra di Allegri passa al 5’. La giocata di Saelemaekers a smarcare Fofana, che allunga per Rabiot, il cross del francese coglie in contropiede tutta la difesa rossoblù mentre Leão riceve e insacca col sinistro. Il Cagliari accusa il colpo e Pisacane prova a scuoterlo dalla panchina: fuori Prati e Obert, dentro Borrelli e Idrissi. Poi ancora Gaetano per Esposito. Giro di cambi anche per Allegri che inserisce l’ultimo acquisto Füllkrug e Ricci poi Pulišić e Gabbia. Il Milan ha pieno controllo del match. Nel Cagliari dentro anche Cavuoti e Pavoletti. Ma è il Milan a sfiorare il gol prima con una staffilata di Pulišić poi con una punizione angolata di Modrić: superlativo Caprile in entrambi i casi. Magra consolazione, come gli applausi della Domus al triplice fischio.

