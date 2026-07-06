VaiOnline
Sant’Elia.
07 luglio 2026 alle 00:50

Aggredisce la moglie al termine di una lite Un pensionato di 66 anni finisce in carcere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha aggredito la moglie colpendola con un bastone. Per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi ed è riuscita a chiedere aiuto: immediato l’arrivo dei carabinieri, a Sant’Elia, che hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia l’uomo, un pensionato di 66 anni, accompagnato in carcere su disposizione del pm di turno. Tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia.

Le urla

Secondo la ricostruzione dei militari del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Pirri, il 66enne non sarebbe nuovo ad azioni di questo tipo. Questa volta, al termine di una discussione, dopo aver insultato e cercato di spintonare la moglie – secondo le accuse – ha anche afferrato un bastone in legno colpendo la donna. La vittima ha dato l’allarme e anche grazie ai vicini, che hanno chiamato il 112, i carabinieri sono arrivati rapidamente nell’appartamento. L’uomo è stato bloccato subito: era ancora nell’abitazione. La donna, spaventata, aveva una ferita alla testa ed è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata, precauzionalmente, al Brotzu: è stata medicata ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

In cella

Subito dopo la conclusione di tutti gli accertamenti, e una volta ricostruiti anche alcuni episodi del passato, il pm di turno ha disposto l’arresto del 66enne con la custodia cautelare in carcere a Uta, in attesa dell’udienza di convalida. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nuorese.

San Francesco: allarme infermieri

Fabio Ledda Giorgio Ignazio Onano
Regione

Sindaci, Zedda al quarto posto in Italia

Sondaggio del Sole 24Ore: il primo cittadino di Cagliari ha il 63% del consenso 
Roberto Murgia
San Costantino

Un’Ardia perfetta, grande festa a Sedilo

Ottima prova delle tre pandele «È andato tutto benissimo» 
Serafino Corrias
Il progetto contestato

I container restano a Cala Finanza: vince Tavolara Bay

Il Tar sospende il provvedimento del Comune di Loiri Porto San Paolo 
Andrea Busia
Roma

Caso Ranucci, indagato Lavitola

Per i pm sarebbe il mandante dell’attentato al giornalista di Report 