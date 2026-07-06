Aggredisce la moglie al termine di una lite Un pensionato di 66 anni finisce in carcere 

Ha aggredito la moglie colpendola con un bastone. Per fortuna la donna non ha riportato ferite gravi ed è riuscita a chiedere aiuto: immediato l’arrivo dei carabinieri, a Sant’Elia, che hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia l’uomo, un pensionato di 66 anni, accompagnato in carcere su disposizione del pm di turno. Tra oggi e domani ci sarà l’interrogatorio di garanzia.

Le urla

Secondo la ricostruzione dei militari del nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Pirri, il 66enne non sarebbe nuovo ad azioni di questo tipo. Questa volta, al termine di una discussione, dopo aver insultato e cercato di spintonare la moglie – secondo le accuse – ha anche afferrato un bastone in legno colpendo la donna. La vittima ha dato l’allarme e anche grazie ai vicini, che hanno chiamato il 112, i carabinieri sono arrivati rapidamente nell’appartamento. L’uomo è stato bloccato subito: era ancora nell’abitazione. La donna, spaventata, aveva una ferita alla testa ed è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata, precauzionalmente, al Brotzu: è stata medicata ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

In cella

Subito dopo la conclusione di tutti gli accertamenti, e una volta ricostruiti anche alcuni episodi del passato, il pm di turno ha disposto l’arresto del 66enne con la custodia cautelare in carcere a Uta, in attesa dell’udienza di convalida. (m. v.)

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