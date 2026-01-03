VaiOnline
Is Mirrionis.
03 gennaio 2026 alle 01:03

Aggredisce la madre dopo una lite per la tv: 34enne in carcere  

È stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato la madre. Un 34enne, residente in città, è stato portato in carcere dai carabinieri della stazione di Stampace dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa in tribunale dal gip.

Il provvedimento è arrivato in seguito alla querela formalizzata dalla madre stessa ad inizio dicembre. Secondo le ricostruzioni, la lite tra i due conviventi, avvenuta all’interno di una casa a Is Mirrionis, sarebbe scaturita sulla scelta dei programmi da guardare in tv. La donna ha così denunciato il figlio per ripetute offese, minacce e aggressioni anche fisiche, tali da costringerla a trasferirsi in un’altra abitazione, ospite di conoscenti. Le indagini svolte dai carabinieri hanno consentito di ricostruire la vicenda. L’autorità giudiziaria ha successivamente disposto la misura cautelare nei confronti dell’uomo, portato dai militari in carcere a Uta.

Difeso dall'avvocata Rossana Palmas, ha risposto all'interrogatorio, negando le accuse. Secondo la difesa, la madre, residente come il figlio in un’altra abitazione rispetto a quella dove è avvenuta lite, non sarebbe neanche convivente del 34enne, ma si trovava in casa sua solo per qualche giorno. Già in passato tra i due ci furono problemi, con denunce e condanne per episodi simili.

