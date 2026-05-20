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Lanusei.
21 maggio 2026 alle 00:15

Aggiudicato il maxi appalto per le scuole 

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È un’associazione temporanea di imprese a essersi aggiudicata il maxi appalto per la riqualificazione del polo scolastico di Lanusei. È composta dalle ditte Gesuino Monni di Arzana, Mario Piroddi edilizia artigiana di Lanusei e Conscoop di Forlì. L’appalto è stato aggiudicato per 5,1 milioni di euro, risultato del ribasso del 21 per cento. «Siamo soddisfatti per aver completato la procedura di un progetto difficile da gestire e che ora prosegue. Hanno partecipato diverse imprese e ci fa piacere - commenta il sindaco, Davide Burchi - che tra i concorrenti ci fossero tanti ogliastrini e un’ati del posto si sia aggiudicata l’appalto. Abbiamo impiegato notevoli energie e siamo contenti di aver gestito l’iter con una commissione interna. Ci auguriamo che la scuola possa offrire un livello di preparazione eccellente». L’intervento prevede lo spostamento di Elementari e Medie nel caseggiato dei Geometri, istituto destinato al trasloco nell’ala di nuova costruzione che sorgerà accanto all’Artistico. (ro. se.)

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