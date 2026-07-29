VaiOnline
Piazza del Carmine.
30 luglio 2026 alle 00:50

Agenti e vigili del fuoco salgono in cattedra per la lezione di legalità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piazza del Carmine, non piazza del crimine. Dopo il pieno di pubblico del primo appuntamento dell’8 luglio, ieri le forze di Polizia hanno concesso il bis scendendo nuovamente in campo, nella “zona rossa”, per farsi conoscere in un’altra serata incentrata sui temi della legalità e della sicurezza. Il tutto nell’ambito della rassegna “Carmine 2026”, promossa da Comune e CeDac con l’obiettivo di rivitalizzare la piazza e la zona.

Oltre alla presenza della Polizia si è aggiunta quella del personale dei Vigili del Fuoco, con stand e attrezzature, per illustrare le loro attività, con riferimento alla lotta agli incendi boschivi, tema (purtroppo) di grande attualità. «Per noi è sempre un piacere stare tra la gente», sorride Nicola Badas, ispettore antincendio con oltre trent’anni di servizio, «avremmo voluto esporre molte più attrezzature, ma non c’era spazio a sufficienza. Abbiamo comunque presentato alla cittadinanza due dei nostri fiori all'occhiello: il nucleo sommozzatori e la squadra “10 A” del rinforzo estivo nella lotta agli incendi».

La star dell’8 luglio era stata la Lamborghini della Stradale. Stavolta l’attenzione è stata tutta per il “Pullman Azzurro”, dotato di sala multimediale per trattare la sicurezza stradale e quella digitale. Tra i tanti temi, il contrasto alla violenza di genere con i consigli della Divisione anticrimine. Presenti la Polizia Ferroviaria, Scientifica, con la ricostruzione di un’ipotetica scena del crimine, artificieri, le unità cinofile e gli operatori del Reparto Volo.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

A oggi non esiste uno studio sugli eventuali effetti in Sardegna, «ma sarebbe necessario»

«Il verdetto degli scienziati: il solare altera il microclima»

Il monito di Giuseppe Pulina, docente dell’Università di Sassari: «Le modifiche al bilancio energetico locale sono una criticità» 
Al. Car.
L’allarme

L’Isola della marijuana: c’è il 59% delle piante sequestrate in tutta Italia

Attività di polizia, numeri inquietanti: 121mila arbusti sui 206mila totali  
Enrico Fresu
L’inchiesta.

I “droni sardi” all’Antimafia

Andrea Busia
La tragedia

«Simone ci chiede di continuare  a vivere anche per lui»

Bari Sardo, l’omelia del parroco  La madre dell’ucciso: grazie a tutti 
Roberto Secci
Le strade

Riaperti i viadotti sulla 131 Dcn Le gallerie? Nel ‘27

Si può passare nel tunnel di Siniscola ma per Nuoro e Sedilo c’è da attendere 
Fabio Ledda
Vicenza

«Il reporter si è fatto l’attentato da sé»

I Pm: il 20enne comprò online le bombole incendiate a maggio sotto casa sua 