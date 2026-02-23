VaiOnline
Siamanna
24 febbraio 2026 alle 00:27

Adelina Serra ha spento 100 candeline 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Siamanna è in festa per i 100 anni della signora Adelina Serra. Il secolo di vita è arrivato domenica scorsa. «Celebriamo con grande gioia il centesimo compleanno della nostra cara compaesana», è il commento di Franco Velio Melas, sindaco di Siamanna. Nel pomeriggio di domenica si è tenuta una messa in suo onore nella Casa Serena a Tiria, dove la signora Adelina risiede, celebrata da monsignor Tonino Zedda, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti istituzionali.

Nata il 22 febbraio 1926, Adelina Serra partì da giovane a Milano per lavoro, per poi tornare a Siamanna. «Con semplicità e dedizione – prosegue Melas – ha testimoniato i valori che arricchiscono il patrimonio della nostra comunità: la bontà e l’amore verso il prossimo». Il primo cittadino e l’assessora comunale Bernarda Orrù hanno consegnato alla festeggiata una targa ricordo. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 