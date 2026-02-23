Adelina Serra ha spento 100 candeline 

Siamanna è in festa per i 100 anni della signora Adelina Serra. Il secolo di vita è arrivato domenica scorsa. «Celebriamo con grande gioia il centesimo compleanno della nostra cara compaesana», è il commento di Franco Velio Melas, sindaco di Siamanna. Nel pomeriggio di domenica si è tenuta una messa in suo onore nella Casa Serena a Tiria, dove la signora Adelina risiede, celebrata da monsignor Tonino Zedda, alla presenza di familiari, amici e rappresentanti istituzionali.

Nata il 22 febbraio 1926, Adelina Serra partì da giovane a Milano per lavoro, per poi tornare a Siamanna. «Con semplicità e dedizione – prosegue Melas – ha testimoniato i valori che arricchiscono il patrimonio della nostra comunità: la bontà e l’amore verso il prossimo». Il primo cittadino e l’assessora comunale Bernarda Orrù hanno consegnato alla festeggiata una targa ricordo. ( g. pa. )

