Accessi più sicuri per raggiungere il Cus 

Accedere al Cus Cagliari ora è molto più agevole. Da ieri è attiva una sostanziosa modifica alla viabilità, con la svolta dedicata a sinistra per chi proviene dalla salita di via Is Mirrionis, ma anche due fermate del Ctm (linee 5 e 5/11) su entrambi i lati della strada in corrispondenza con l’ingresso della cittadella sportiva.

Una doppia novità pensata per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’area di Sa Duchessa, con l’inserimento del limite di 30 km/h per cercare di moderare la velocità in via Is Mirrionis (soprattutto in corrispondenza con gli attraversamenti pedonali).

La scelta

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina in una location speciale: uno dei nuovi 47 autobus elettrici Iveco E-Way da 10,7 metri, acquistati dal Ctm e che aumentano la flotta già composta da altri 190 mezzi della stessa tipologia.

«È uno sguardo verso il futuro, siamo felici», dichiara il senatore Marco Meloni, presidente del Cus Cagliari. «Dà un’accessibilità sicura ai nostri impianti, frequentati da migliaia di persone. Permette anche di migliorare la viabilità, col Ctm che da tempo promuove la mobilità sostenibile. E supporta Ateneika, che ogni anno a giugno vede decine di migliaia di partecipanti: tutti modi per rendere la quotidianità più semplice e sicura».

Il percorso

A mezzogiorno di ieri prima corsa col passaggio nelle due fermate “Is Mirrionis fronte Cus Cagliari”, le numero 2169 e 2170. In contemporanea, gli operai disegnavano la nuova segnaletica orizzontale.

«Abbiamo risposto a un’esigenza reale e quotidiana di studenti e atleti», afferma Fabrizio Rodin, presidente del Ctm. «Abbiamo l’obiettivo, entro pochi anni, di raggiungere il 100% di flotta elettrica: ora siamo oltre il 40%, ma vogliamo garantire l’eccellenza. Ringraziamo l’Università, il Cus e il Comune per aver lavorato in gruppo per raggiungere questi risultati».

Sostenibilità

Il Comune di Cagliari ha sposato l’idea dello svincolo dedicato per raggiungere il Cus, evitando così di dover salire fino a piazza d’Armi per fare inversione. «Abbiamo pensato fosse giusto garantire la svolta a sinistra per chi sale dalla rotatoria», spiega l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis. «Per farlo abbiamo ristretto le carreggiate, inserendo una zebrata, e diminuito la velocità di percorrenza: questo dovrebbe migliorare la sicurezza dell’area, sia per le auto che svoltano sia per i pedoni che la percorrono».

Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari, sottolinea come questa novità «si presenta con un messaggio netto: il 100% di sostenibilità. Accompagna le altre in arrivo: a maggio dovrebbero essere ultimati i lavori nelle tribune e in sala scherma, entro l’estate dovrebbero partire quelli per il rifacimento delle piste di hockey e atletica. Abbiamo avuto un finanziamento ministeriale, subito messo a correre: ci sarà sempre più domanda di Cus, che si sta dimostrando un punto di riferimento per i giovani di Cagliari».

