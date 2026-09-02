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Quartucciu.
03 settembre 2026 alle 00:21

Abbandona rifiuti: denunciato 

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La Polizia Locale di Quartucciu ha individuato e denunciato il responsabile dell’abbandono di diversi sacchi di immondizia in via Michele Valle. «Si tratta di un uomo residente nell’hinterland, identificato al termine di un’attività di indagine che ha compreso anche l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunale», spiega il Comandante Fabio Carboni. «L’impegno del nostro Comando prosegue quotidianamente con l’obiettivo di garantire il decoro urbano e mantenere la città più pulita.

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