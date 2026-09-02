Abbandona rifiuti: denunciato 

La Polizia Locale di Quartucciu ha individuato e denunciato il responsabile dell’abbandono di diversi sacchi di immondizia in via Michele Valle. «Si tratta di un uomo residente nell’hinterland, identificato al termine di un’attività di indagine che ha compreso anche l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunale», spiega il Comandante Fabio Carboni. «L’impegno del nostro Comando prosegue quotidianamente con l’obiettivo di garantire il decoro urbano e mantenere la città più pulita.

RIPRODUZIONE RISERVATA