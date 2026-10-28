A Truncu is Follas parte la rivoluzione 

È stata scritta la parola fine su una vicenda urbanistica durata oltre quarant’anni. Ieri mattina davanti al notaio è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Assemini e il Consorzio Truncu Is Follas che dà il via libera all’acquisizione, a titolo gratuito per le casse pubbliche, delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nell’omonimo rione.

Uuno snodo cruciale per dare dignità, servizi e infrastrutture a circa 250 residenti che da oltre quattro decenni vivono in una sorta di “terra di mezzo” burocratica incastrata tra la Statale 130 e i confini con Elmas.

Il documento

Un atto finale che trasforma in realtà un percorso burocratico avviato nel febbraio 2026 e passato per la svolta decisiva dello scorso giugno, quando il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità l’adozione definitiva della variante al piano di risanamento urbanistico.

Soddisfazione

«Oggi è una giornata di grande soddisfazione, non soltanto per la nostra amministrazione ma soprattutto per i cittadini di Truncu Is Follas», ha dichiarato a caldo il sindaco Mario Puddu subito dopo la stipula: «Mettiamo la parola fine a una vicenda urbanistica complessa che ha interessato un intero quartiere e le tante famiglie che vi risiedono. Tutto questo senza alcun costo a carico del bilancio comunale. Dietro il risultato ci sono anni di lavoro, confronti, difficoltà e tanta determinazione».

Il primo cittadino ha poi espresso un sentito ringraziamento al Consorzio, ai cittadini del rione, a tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo e, in particolar modo, agli uffici comunali guidati dal responsabile Carlo Barletta e ai collaboratori del settore Urbanistica ed Edilizia privata.

Il futuro

Con la chiusura dell’iter notarile si sblocca concretamente il futuro restyling dell’intera area: le cessioni delle zone per standard urbanistici permetteranno la nascita di piazze, verde pubblico, parcheggi e reti tecnologiche essenziali come la fibra ottica, di cui la zona è sempre stata storicamente carente.

Viabilità

Cambierà anche la viabilità, con un collegamento strategico tra via Truncu is Follas e la zona G, l’allargamento fino a 8 metri delle strade a doppio senso di circolazione e marciapiedi su entrambi i lati.

I nuovi comparti denominati “Cittadella” consentiranno inoltre il completamento edilizio del quartiere con tipologie a schiera o in linea, il tutto nel totale rispetto dell'invarianza idraulica e della sicurezza idrogeologica.

Cambio radicale

Truncu is Follas smette così di essere un’isola amministrativa e si prepara a integrarsi a pieno titolo nel tessuto cittadino di Assemini, restituendo così certezze e pari dignità a una comunità che per troppo tempo si è sentita confinata ai margini.

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