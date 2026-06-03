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Cicloamatori.
04 giugno 2026 alle 00:40

A Toffolo e Rumsaite il Giro delle Miniere 

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Vincitori confermati nel 27° Giro delle Miniere per cicloamatori, concluso ieri con la mediofondo 1ª Coppa Città di Nuraxi Figus-Giro del Nuraghe-Memorial Salvatore Meloni: Luca Toffolo (Team Stefan) e la lituana Rasa Rumsaite (La Belle Equipe), entrambe squadre toscane, si sono imposti nelle classifiche generali al termine delle quattro tappe.

Le tappe

La corsa organizzata (nel ricordo dell’ex ct Franco Ballerini) dalla Sc Monteponi è scattata domenica con la 27ª Gran Fondo delle Miniere-Trofeo Parco Geominerario Memorial Roberto Saurra”, di 123 km, che ha richiamato a Iglesias 129 partenti, con una bella percentuale di partecipanti arrivati dalle altre regioni (e alche qualche straniero). A vincere sono stati Alessio Finocchi (Stefan) e Rasa Rumsaite, che ha messo subito le cose in chiaro.

Lunedì, la 3ª Coppa Città di Carbonia - Trofeo Monte Sirai di 78 km, ha visto la conferma della formazione di porcari (Lucca) che ha fatto tripletta con Samuele Maretti davanti a Emanuele Labate e Luca Toffolo, con nuovo successo della 27enne ex pro Rumsaite tra le cinque donne al traguardo.

Martedì, la novità della cronocoppie (un modo per tenere nell’Isola la possibilità di assegnare delle maglie tricolori Master), ha visto prevalere la coppia della Sanetti Sport Grisù (Michel Haydens-Merken Kenneth e Rumsaite con Ariana Perdisci (Sestu Bike) al femminile. Infine, il corridore di casa Matteo Mascia si è imposto tra quasi cento al via dell’ultima mediofondo, con lo scontato en plein di Rasa Rumsaite. ( c.a.m. )

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