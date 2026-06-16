A Mykonos per l’addio al nubilato, muore in un incidente 

Arezzo. Era a Mykonos con le amiche per l’addio al nubilato in una delle più belle isole della Grecia, prima delle nozze previste per sabato prossimo. Ma un violento incidente stradale ha trasformato la vacanza in tragedia. Sara Ceccantini è morta in ospedale nella notte tra domenica e lunedì mentre una delle sue amiche è ancora ricoverata in gravi condizioni. Trentasette anni, residente ad Agazzi, frazione alle porte di Arezzo, Sara aveva una bimba di tre anni e lavorava nella sede di Prada in Valdarno. E l'ultimo periodo lo aveva dedicato all'organizzazione delle nozze. Poi il viaggio prima del sì, finito con un trasferimento d'urgenza all'ospedale di Syros dopo il grave incidente, dove poi è morta.

Un incidente tutto da chiarire, sembra ci sia stato uno scontro tra due auto. A bordo di uno dei mezzi viaggiavano Sara e altre tre amiche, tutte italiane. Due nell’impatto hanno riportato ferite lievi, ma sono rimaste comunque a Mykonos per essere ascoltate dalla polizia, la terza amica è ricoverata in terapia intensiva ad Atene con lesioni molto gravi.

La notizia ha sconvolto Arezzo e il Valdarno. Sara lavorava da anni nell'ufficio amministrativo dello stabilimento Prada di Valvigna, a Terranuova Bracciolini. Il presidente del gruppo, Patrizio Bertelli, ha espresso vicinanza alla famiglia e disposto la chiusura dello stabilimento in segno di lutto, appena avuta la notizia, con un permesso retribuito per i dipendenti. A Mykonos sono intanto arrivati la sorella, la suocera e alcuni amici per seguire la vicenda e le procedure per il rimpatrio della salma, che potranno iniziare solo dopo l'autopsia disposta dalle autorità greche. Sara si sarebbe dovuta sposare sabato con Luca Bugialli, originario del Valdarno e titolare di un'attività di caccia e pesca a San Giovanni Valdarno.

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