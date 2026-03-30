A Folegani e Onida la Coppa Dentoni 

Mattia Folegani tra gli Juniores e Leonardo Onida per gli Allievi si sono aggiudicati a Olbia la 61ª la Coppa Domenico Dentoni (57,2 km), classica del ciclismo sardo che ha aperto la stagione agonistica su strada, con la firma della Terranova Fancello Cicli. Nel Trofeo Città di Olbia per Esordienti, il primo sui 28,6 km è stato il 2° anno Davide Donapai. Bene anche l’Allieva Soraya Cancedda.

Ordini d’arrivo

Juniores (57,2 km) : 1. Mattia Folegani (Dueppi C. Project), 2. Edoardo Mocci (Sc Cene), 3. Andrea Balliana (Ecotek Zero24), 4. Daniele Santamaria (Monteponi).

Allievi (57,2 km) : 1. Leonardo Onida (Uc Guspini), 2. Giuseppe Mezzano (Sc Pattada), 3. Antonio Atzei (Fabio Aru Academy), 4. Emanuele Farina (Terranova Fancello), 5 Diego Cappeddu (Crazy Wheels).

Esordienti 2° anno (28,6 km) : 1. Davide Donapai (Dueppi C.P.), 2. Salvatore Pileri (Samabike), 3. Dario Sanna (id.), 4. Federico Serra (Crazy Wheels), 5. (Terranova Fancello).

Esordienti 1° anno (28,6 km) : 1. Gabriele Spano (Sc Pattada), 2. Fabio Vidili (Crazy Wheels), 3. Francesco Sanna (id.), 4. Alberto Brandano (Terranova Fancello).

Donne Allieve (28,6 km) : 1. Soraya Cancedda (Vc Sarroch), 2. Giulia Delogu (Sestu Bike), 3. Carlotta Ghiani (Fabio Aru Ac.).

Donne Esordienti (28,6 km) : 1. Linda Solla (Crazy Wheels), 2. Matilde Podda (Samabike), 3. Arianna Cappai (Vc Sarroch).

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