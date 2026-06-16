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Monserrato.
17 giugno 2026 alle 00:33

A casa dei genitori nonostante il divieto: arrestato 

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I Carabinieri della Stazione di Monserrato nell’ambito dei servizi di controllo del territorio hanno sorpreso un 53enne, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, nelle vicinanze dell’abitazione dei genitori, in palese violazione della misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e del relativo divieto di avvicinarsi alla persona offesa per precedenti fatti inerenti episodi di maltrattamenti.

L’uomo è stato così immediatamente fermato a bordo del suo automezzo, identificato e in seguito, al termine degli accertamenti di rito, dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che, in esito al rito direttissimo celebrato nella giornata di ieri, ha confermato il provvedimento di divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico.

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