Santu Franziscu carchi cosa at a faghere, b’at a pessare issu. È con queste parole che Daniela Marongiu, da pochi giorni prioressa della festa di San Francesco di Lula insieme al marito Giovanni Farina, ha commentato il furto avvenuto nella loro abitazione di Nuoro. Mentre la coppia prendeva parte al pranzo conviviale di S’Arbore, momento conclusivo del passaggio di consegne al santuario di Lula, ignoti si sono introdotti nella loro casa in località Corte, alla periferia della città. Approfittando dell’assenza, i ladri hanno forzato l’ingresso, messo a soqquadro le stanze e portato via oro e oggetti preziosi. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione. I festeggiamenti per il nuovo incarico si sono così interrotti bruscamente, sostituiti da un’amara scoperta.

Raggiunta poco prima che si recasse in Questura, Daniela Marongiu si è detta ancora scossa: «Una brutta sorpresa che certo non ci aspettavamo. Non ho parole. Sto ancora metabolizzando».

