Lanusei, la perdita d’acqua crea una buca in viale ItaliaDisagi per pedoni e automobilisti, per ora nessuno interviene
La perdita d’acqua ha eroso l’asfalto e scavato una buca. Anas vorrebbe eseguire il ripristino ma c’è il nodo Abbanoa: il gestore unico non garantisce che la falla si sia aperta nelle sue condotte.
Risultato? I cittadini che risiedono in viale Italia, periferia di Lanusei, e gli automobilisti che arrivano in paese dal sud Ogliastra e da Cagliari rischiano i primi di inciampare e i secondi di sacrificare gli ammortizzatori.
Intanto qualcuno si è divertito a far galleggiare una barchetta di carta sulla pozza d’acqua, giusto per illustrare meglio il disservizio.