Un mese e mezzo di indagini non ha ancora portato ad alcuna schiarita che squarci il mistero sulla scomparsa di Martina Lattuca, la libraia 49enne svanita nel nulla tra le rocce a strapiombo della Sella del Diavolo, il 18 novembre 2025.

Il fascicolo aperto in Procura, assegnato alla sostituta procuratrice Rossana Allieri, è ancora senza ipotesi di reato, ma con l’indicazione generica di «persona scomparsa». Nulla, ad eccezione delle scarpe e dello zainetto recuperati qualche giorno dopo, avrebbe permesso agli investigatori di tracciare una ricostruzione certa dell’accaduto.

Per ora, dunque, tutte le ipotesi restano in campo: dall’incidente al gesto volontario, lasciando – seppure marginalmente – lo spazio anche per l’accertamento di eventuali reati che dovessero emergere.

