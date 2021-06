Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,68 (con un range 0,65-0,75) rispetto allo 0,72 della scorsa settimana. In diminuzione anche l'incidenza il cui valore nazionale secondo quanto si apprende sarebbe arrivato a 32 casi ogni 100 mila abitando rispetto ai 47 della scorsa settimana.

I dati sull'andamento del coronavirus in Italia sono ora all'esame della cabina di regia e sono contenuti nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute che sarà presentato oggi.

RISCHIO BASSO – Tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso, secondo quanto si apprende dalla bozza del monitoraggio settimanale. Tutte hanno un Rt medio inferiore a 1 e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Questa settimana, nessuna Regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica (12%), con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.323 (25/05/2021) a 1.033 (31/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (11%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 8.577 (25/05/2021) a 6.482 (31/05/2021).

L’ITALIA VERSO IL BIANCO – Entro il mese di giugno tutta l’Italia potrebbe, dunque, essere colorata di bianco. Da lunedì 7, dopo la firma delle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, in zona bianca potrebbero passare anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. E dal 14 in zona bianca le altre regioni, tra cui Lombardia e Lazio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata