Nuove opportunità e strategie per la promozione del turismo legato al gusto e all'ospitalità in Trexenta e nel territorio circostante. Si terrà domani alle 16, nell’auditorium comunale di Guasila (in via Alessandro Manzoni 8), l’incontro formativo aperto a tutti coloro che potenzialmente sono interessati a conoscere gli strumenti e le opportunità di finanziamento rivolte ai progetti legati all’accoglienza e alla valorizzazione dei prodotti di qualità nel territorio che comprende il Sarrabus, il Gerrei, la Trexenta e il Campidano di Cagliari.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo azione locale (Gal) “Sole Grano Terra” che da tempo è impegnato nella realizzazione di progetti e attività finalizzati alla costituzione di un’aggregazione delle aziende locali che possa sostenere l’economia locale basata sulla nascita e sullo sviluppo delle piccole e medie realtà produttive anche attraverso la costituzione dei distretti rurali. L’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde (Green-pass) per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Verranno presentati cinque diversi bandi legati alla rete dell’accoglienza e al supporto per il rafforzamento del sistema dell’ospitalità. Per tutti i bandi l’ambito di applicazione ricade nei diciannove Comuni dell’area del Gal: Armungia, Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto e Villaputzu.

