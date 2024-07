Monica Pilloni è stata confermata alla presidenza del Gruppo Sogaer, che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Nei giorni scorsi si sono riunite le assemblee dei Soci di Sogaer, Sogaerdyn e Sogaer Security per il rinnovo degli organi sociali. I soci delle società hanno espresso un sentito ringraziamento per il lavoro svolto a coloro che hanno ricoperto un ruolo apicale in questi anni.

Di seguito, i componenti dei nuovi consigli d’amministrazione:

SOGAER

Monica Pilloni: Presidente

Fabio Mereu: Amministratore Delegato

Consiglieri: Giorgio Delpiano, Giorgio Efisio Demurtas, Gigliola Boi

SOGAERDYN

Gianfrancesco Lecca: Presidente

Martino Moreddu: Amministratore Delegato

Consiglieri: Cesello Vito Patrizio Putzu, Norella Orrù, Cristiana Vinci

SOGAER SECURITY

Roberto Bolognese: Presidente

Gian Luigi Molinari: Amministratore Delegato

Consiglieri: Elisabetta Secci, Giovanni Filippino, Marta Musso

