Comunali a Gairo, Roberto Marceddu saluta dopo trent’anniL’annuncio del tre volte sindaco: «A giugno chiudo la mia esperienza di amministratore». Giochi fatti sulle candidature negli altri paesi chiamati al voto
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Fuori uno. Roberto Marceddu alza bandiera bianca e mette fine alla sua esperienza amministrativa a Gairo. «Dopo trent’anni appassionanti, a volte difficili, a volte entusiasmanti, presumibilmente, chiuderò nel prossimo giugno la mia esperienza di amministratore comunale». Il tre volte sindaco chiarisce i motivi del disimpegno: «Purtroppo devo prendere atto dell’impossibilità non solo di trovare sintesi unitarie in paese, ma anche di presentare una lista alternativa alla sfida di giugno. Contro di me veti e discriminazioni. Se non ci saranno novità appare evidente l’obbligo del ritiro dalla competizione, per cui anche chi ambiva a esprimerci un proprio consenso non potrà farlo».
Partita aperta
Con Marceddu verso il tramonto, a meno di un colpo di teatro dell’ultim’ora, per la carica di sindaco restano in corsa l’uscente Sergio Lorrai (Pd) e il suo ex vice, Francesco Carta. Tra i nomi della lista di quest’ultimo, esponente dei Riformatori e consigliere provinciale alla Viabilità, spuntano quelli di Mario Lobina, consigliere di minoranza, Tomasino Piras, consigliere dissidente della maggioranza, Giuseppe Cannata e Giada Malfatti. Tra i più giovani figurano Martina Deligia e Letizia Mascia, delegata della frazione di Taquisara. «La squadra - dice Carta - è al completo. La lista nasce sotto il segno della coesione e del senso di responsabilità, unendo anime diverse per un progetto amministrativo solido e ambizioso. Il gruppo rappresenta un’importante sintesi politica e sociale, riuscendo a far convergere l’esperienza di componenti della maggioranza del sindaco uscente, il contributo critico e costruttivo di esponenti della minoranza e di ex candidati della lista Marceddu». Attesa per i nomi della lista che sosterrà Lorrai.
Il quadro generale
Cresce l’attesa per definire il quadro a Ilbono. Fermo restando che è ufficiale da tempo la candidatura del sindaco uscente Giampietro Murru, si profila un duello con Emiliano Piroddi (Pd), consigliere di maggioranza che risiede a Urzulei. Qui, ai piedi del Supramonte, sembra raffreddarsi il nome di Giuseppe Mesina, già sindaco tra il 2000 e il 2010. Dovrebbe essere Giampiero Cabiddu, ingegnere, lo sfidante del primo cittadino uscente Ennio Arba (Pd). Più chiara la situazione a Loceri con l’uscente Gianfranco Lecca (segretario regionale del Psi) contro Alberto Pilia. Definito anche lo scenario nei tre centri a lista unica e con i sindaci uscenti in corsa per il bis: ad Arzana, Angelo Stochino lima la civica, a Elini, seppur con qualche difficoltà a costituire la lista, torna Vitale Pili e a Ussassai Chicco Usai ha la squadra pronta da tempo.
Roberto Secci