La motonave Corsaro è stata già fermata. Nel serbatoio della Borea c’è carburante per un’altra uscita, qualcosa in più contiene quello di Euro 2000. Quando la disponibilità sarà esaurita, i proprietari delle imbarcazioni che accompagnano gli escursionisti sulla costa di Baunei non faranno nuovi rifornimenti. Benché la stagione abbia ancora margini per lavorare, i soci di Mare Ogliastra lines alzano bandiera bianca a causa dei costi esorbitanti del gasolio. Ieri mattina alla colonnina il gasolio agevolato ha toccato 2,06 euro al litro. «Proseguire è insostenibile».

Lorenzo Iacono, comandante della Borea, scrive i titoli di coda su una stagione vissuta sulle montagne russe proprio per i continui rincari del carburante. «Abbiamo superato il 60 per cento dei consumi rispetto allo scorso anno».

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