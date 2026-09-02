Ha chiesto il dissequestro della sua abitazione, ma la pm ha respinto l’istanza. Mariano Pinna, 87 anni, vorrebbe tornare nel suo appartamento di via Logudoro, nella zona di Is Corrias a Selargius, ma quello – almeno sino a quando non verrà chiusa l’indagine della Procura – per gli inquirenti è ancora una potenziale scena del delitto. L’anziano, infatti, è ancora indagato con l’ipotesi di omicidio della rumena Florina Florea, 67 anni, precipitata dal balcone del terzo piano la sera del 14 aprile scorso. Contro la decisione del pm ha presentato opposizione il difensore, l’avvocato Carlo Monaldi, e la giudice Claudia Falchi Delitala ha fissato udienza per il 12 ottobre.

L’inchiesta aperta dalla sostituta procuratrice Rita Cariello è ancora aperta: si attendono gli esiti dell’ultimo sopralluogo dei Ris, il Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri.

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