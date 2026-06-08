Dalle 15 urne chiuse e via allo spoglio, con aggiornamenti in diretta su Videolina e Radiolina, nei 148 comuni sardi pronti a rinnovare altrettante assemblee comunali.

La sfida più attesa è a Quartu, ma riflettori puntati anche su Sestu, Sanluri, Tempio e Porto Torres. Nei centri sopra i 15mila abitanti è previsto il ballottaggio il 21 e 22 giugno in caso nessun candidato superi il 50% dei voti.

Alle 15, alla chiusura dei seggi nei 148 Comuni sardi, su Videolina comincia il Tg Speciale Elezioni. In studio Simona De Francisci, in collegamento da Quartu Stefano Fioretti, da Sestu Andrea Sechi, da Porto Torres Francesco Ferrandu, da Tempio Silvia Orrù.

Sempre alle 15, su Radiolina, parte la Maratona elettorale: in studio Lele Casini.

Videolina in prima linea anche alle 21, con Radar Speciale Elezioni. In diretta i risultati del voto, commenti e analisi. Conduce Nicola Scano. La versione audio andrà in contemporanea su Radiolina.

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